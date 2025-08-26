Gea’s Weggeefwinkel organiseert trikers-tocht voor kinderen: “Nog plekken beschikbaar”

Foto: Gea's Weggeefwinkel / ingezonden

Gea’s Weggeefwinkel organiseert komende zaterdag 30 augustus voor het derde jaar op rij een trike-tocht voor kinderen. Voor het evenement zijn nog plekken beschikbaar.

“Er is altijd veel belangstelling voor dit evenement”, vertelt Gea. “We rijden zaterdag een rondje met zo’n 35 trikes. De bedoeling is dat we van de Metaallaan richting Leek rijden. Daar maken we een rondje om vervolgens weer terug te keren naar Groningen. De trikes kunnen meerdere keren ingezet worden. We hebben nog zo’n tien tot vijftien plekken beschikbaar. Het evenement is specifiek bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Het doel is om hen een leuke dag te laten beleven.”

Een trike heeft drie wielen. De naam is een samentrekking van de Engelse woorden ’tricycle’ en ‘bike’. Door het driewielige ontwerp is een trike stabieler dan een tweewielige motor, wat het rijden comfortabeler maakt. Gea: “Ik kan me voorstellen dat sommige kinderen het misschien wel heel spannend vinden. Daarom is er ook een mogelijkheid om je ouders mee te nemen. Zo denken we dat het wat minder eng zal zijn.”

Volgens Gea wordt het een feestdag: “Bij onze winkel komt ook een foodtruck te staan met lekker eten en drinken en er zal muziek zijn. Je kunt het beschouwen als een ‘eind van de zomer feest’ of ‘de start van het nieuwe seizoen’. De hoop is dat we qua weer ook een mooie dag gaan beleven. Bij de voorgaande twee edities was het zomers warm, eigenlijk tropisch. Nu is dat misschien iets te veel van het goede, maar een warme, droge dag zou fantastisch zijn. Dus daar duimen we voor.”

Inschrijving voor het evenement is noodzakelijk. Dit kan aan de balie in de Weggeefwinkel in Magma. Je kunt ook een berichtje sturen via Facebook.