Gastrobar Fier opent de deuren aan Turfsingel: “Heeft te lang leeggestaan”

Foto: Erick Bakker

In september opent gastrobar Fier de deuren aan de Turfsingel. In het pand was voorheen de Indian Summer Bar gevestigd.

“Eigenlijk heeft dit pand te lang leeggestaan,” vertelt Luco van Lieren aan OOG-verslaggever Erick Bakker. Van Lieren gaat de nieuwe bar samen met Julia Winkels runnen. “In het verleden zaten hier restaurant ‘2 Belgen’ en café Cheers. De laatste tijd stond het leeg. Wij willen er weer iets moois van maken en de reacties zijn heel enthousiast. Mensen vinden het fijn dat er hier weer wat gaat gebeuren.”

In het gebouw wordt volop gewerkt. “We hebben eigenlijk het hele pand gestript,” legt Van Lieren uit. “Ook de keuken hebben we eruit gehaald. We bouwen het van A tot Z helemaal opnieuw op. De bar is wel ongeveer hetzelfde gebleven. Er stond hier al een hele mooie bar, maar die heeft nu marmeren panelen gekregen en staat in de bootlak, waardoor hij weer helemaal strak is. En als we hier naar achteren lopen, komen we bij de open keuken. Vlak voor de keuken komt een verhoging waar straks een grote tafel komt te staan. Aan die tafel kunnen grote gezelschappen zitten, die dan van dichtbij de actie in de keuken kunnen meemaken.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

In het pand wordt druk gewerkt. Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker

Horeca-ervaring

Van Lieren vertelt dat hij over horeca-ervaring beschikt. “Ik heb een aantal jaren gewerkt als kok bij De Kleine Heerlijkheid. Julia heeft daar gewerkt als sommelier en gastvrouw. Daarnaast heb ik vroeger voor een slagerij en in de catering gewerkt. En nu willen we hier een succes van maken.” Volgens Van Lieren zijn de eerste reserveringen inmiddels gedaan: “We gaan op 11 september open. De eerste reserveringen zijn inderdaad al geboekt. Reserveren kan via onze website, die inmiddels ook al online is.”

De gastrobar zal van donderdag tot en met zondag geopend zijn.