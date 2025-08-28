Futsal Groningen direct geconfronteerd met versterkte degradatie eredivisie

Foto: Wesley Ferwerda: PKC'83/Team Amoeri - SV Olympic.

De zaalvoetballers van Futsal Groningen worden dit seizoen meteen geconfronteerd met een versterkte degradatie.

De KNVB wil het aantal clubs dat in de eredivisie speelt terugbrengen van zestien naar twaalf. Dat moet in twee fases gebeuren. Dit seizoen degraderen twee ploegen extra en dat moet ook het jaar er op gebeuren. Ook in de drie eerste divisies gaan minder clubs spelen: Van twaalf naar tien.

De KNVB zegt dat de laatste jaren zich meerdere teams hebben teruggetrokken uit de top van het zaalvoetbal. De leeggevallen plekken werden ingevuld door teams die lager speelden. Volgens de KNVB werd daardoor het verschil in niveau te groot. De uitslagen werden voorspelbaar en de aantrekkingskracht van de wedstrijden minder.

Futsal Groningen speelde vorig seizoen onder de naam PKC’83/Team Amoeri en wist zich via de nacompetitie te handhaven in de eredivisie.