Fotograaf Gerard speurt naar het perfecte plaatje: ‘Vlak voor zonsondergang is de wereld op z’n mooist’

In en rondom Groningen is hobbyfotograaf Gerard Kobes regelmatig te vinden met zijn camera. Na werktijd trekt hij er graag op uit, het liefst vlak voor zonsondergang.

Een van zijn favoriete plekken om te fotograferen is de Krimstermolen bij Zuidwolde. “Als het water hier mooi rustig is, betekent dat ook dat je een reflectie hebt. Die reflectie kun je dan weer heel goed als voorgrond gebruiken. Als je een foto maakt, dan heb je eigenlijk een voorgrond nodig, een onderwerp. En als het een beetje mee zit met een mooie lucht erbij natuurlijk. Deze molen heeft dat eigenlijk allemaal.”

Volgens Kobes is niet elke lucht even interessant om vast te leggen. “Er zit mooi wat atmosfeer in de lucht nog. Bewolking is eigenlijk het allermooiste om bij te hebben, want dat geeft namelijk ook mooie kleuren. Een blauwe lucht hebben we natuurlijk allemaal wel gezien. Dat is niet zo heel interessant.”

Op de vraag of hij zelf een favoriet heeft, hoeft Kobes niet lang na te denken. “Ik heb een hele mooie foto van de Hoge der A, een nachtfoto. Dan zie je hoe mooi verlicht de stad is met de Akerk op de achtergrond. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik altijd van, ja, dit is mijn stad.”