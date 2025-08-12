Forumbibliotheken Hoogkerk, Selwerd en Haren maanden dicht vanwege verbouwing

Foto: Forum Bibliotheek Hoogkerk via Facebook

Forum Groningen gaat de komende maanden drie bibliotheekfilialen in de gemeente verbouwen. Zo wil het Forum de dienstverlening uitbreiden om de bibliotheken nog meer laten functioneren als ontmoetingsplek. Het Forum kreeg er vorig jaar geld voor van de rijksoverheid.

De bibliotheek in Hoogkerk wordt verbouwd van week 34 tot en met week 41. De vestiging is daarom dicht van maandag 25 augustus tot en met zondag 12 oktober. De meeste jeugdactiviteiten gaan door op andere locaties, zoals WIJ Hoogkerk en het Cosis-gebouw. Clubhuizen en Leren Programmeren vervallen. Hulp- en spreekuren worden gehouden in het Cosis-gebouw.

Boeken lenen of inleveren kan in deze periode niet. Te laat ingeleverde materialen kunnen bij een andere locatie worden gebracht. Boeken die kort voor de sluiting worden geleend, mogen na de verbouwing terug. Computers en internet zijn niet beschikbaar. Printen en kopiëren kan via printen.forum.nl. Reserveringen zijn op maandag, woensdag en vrijdag af te halen bij Cosis.

Selwerd

In Selwerd vindt de verbouwing plaats van week 36 tot en met week 43. De bibliotheek is gesloten van maandag 1 september tot en met zondag 26 oktober. De meeste jeugdactiviteiten verplaatsen naar WIJ Selwerd en OBS de Pendinghe. Leren Programmeren vervalt in september en oktober. Hulp- en spreekuren vinden plaats in onder andere SKSG Melkweg, Stichting Wijkbedrijf Selwerd en de Vensterschool.

Materialen kunnen bij andere locaties worden ingeleverd. Reserveringen zijn op te halen in Forumbibliotheek Vinkhuizen. Dichtstbijzijnde vestigingen zijn Vinkhuizen en het Forum aan de Nieuwe Markt.

Haren

In Haren duurt de sluiting van maandag 8 september tot en met zondag 23 november, met een verbouwing tussen week 37 tot en met week 47. Boeken lenen of inleveren kan dan niet, maar computers en internet blijven beschikbaar. Reserveringen zijn af te halen in de Dickensroom van het Clockhuys. Jeugdactiviteiten en hulp- en spreekuren vinden tijdens de sluiting plaats in verschillende zalen van het Clockhuys.

Toekomst

Bibliotheken in 163 Nederlandse plaatsen kregen vorig jaar geld van het rijk om hen langer open te laten of een volwaardige bibliotheekvestiging te maken van wat nu een afhaalpunt voor boeken is. Ook de Forumbibliotheken kregen daar geld voor, specifiek voor die in Lewenborg, Selwerd, Hoogkerk, Haren en Ten Boer. De bibliotheek in Lewenborg is al vernieuwd. Ten Boer volgt in 2026.

Het gaat om de zogenoemde SPUK-gelden, beschikbaar in de aanloop naar de nieuwe Bibliotheekwet die in 2026 ingaat. Dan hebben de bibliotheken een zorgplicht en moeten ze zorgen dat alle inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek.

Meer informatie over de verbouwing van de drie bibliotheken is te vinden op de website van Forum Groningen.