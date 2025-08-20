Forse schade na kop-staartbotsing op het Damsterdiep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Damsterdiep zijn woensdagavond twee personenauto’s fors beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 18.30 uur ter hoogte van de kruising met het Balkgat. “Het gaat om een kop-staartbotsing”, vertelt Ten Cate. “De automobilisten reden in de richting van de Europaweg. Waarschijnlijk heeft de achteropkomende bestuurder te laat in de gaten gehad dat de auto voor hem remde, waardoor een aanrijding het gevolg was.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancemedewerkers hebben de betrokkenen gecontroleerd op verwondingen.”

Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen weggesleept. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk ondervond het overige verkeer enige hinder.