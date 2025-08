Forse schade bij verkeersongeluk Korreweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Korreweg zijn zaterdagmiddag de bestuurders van twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.50 uur ter hoogte van de kruising met Rodeweg nabij het voormalige politiebureau. “Door nog onbekende oorzaak zijn de automobilisten van de voertuigen op de kruising met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Wind. “Eén van de automobilisten kwam vanaf het Boterdiep, de andere vanaf de Korreweg. Naar alle waarschijnlijkheid hebben zij elkaar over het hoofd gezien waardoor een botsing het gevolg was. Daarbij is er forse schade ontstaan.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Niemand is gewond geraakt.”

Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen weggesleept. Om de hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen was de weg grotendeels afgesloten. Dit zorgde voor enige verkeershinder. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.