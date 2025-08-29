Forse inzet hulpdiensten na vondst fiets zonder eigenaar

Foto via Politie

De brandweer, politie en een traumahelikopter spoedden zich aan het begin van vrijdagmiddag naar het Jaagpad voor een zoekactie.

Dat gebeurde, nadat een voorbijganger een onbeheerde fiets aantrof bij het pad langs het Reitdiep. Naast de politie werd door duikers in en langs het water naar de mogelijke eigenaar van het rijwiel.

Ook een traumaheli hielp mee met zoeken, maar tevergeefs. Er werd niks aangetroffen. De politie is nog steeds op zoek naar de eigenaar van de fiets. Wie hem (zie foto) herkent, kan bellen met de politie op telefoonnummer 0900 – 8844.