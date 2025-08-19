Forse glasvezelstoring in De Wijert

Bewoners in de Potgieterstraat met een glasvezelverbinding van KPN zitten met hun handen in het haar: een storing in het netwerk duurt al dagen en kan waarschijnlijk pas donderdag worden opgelost.

“Ik heb het idee dat het bedrijf zelf niet weet waar de storing zich bevindt”, vertelt een van de bewoners. “Vandaag zijn ze begonnen met het openbreken van het trottoir om een nieuwe kabel aan te leggen. Dat is natuurlijk heel fijn, maar het gevolg is wel dat we het een aantal dagen zonder glasvezelverbinding moeten doen.” Ook andere buurtbewoners vertellen dat ze niet kunnen internetten of televisiekijken.

De storing veroorzaakt ook problemen bij de huisartsenpraktijk verderop in de straat. Door de storing kunnen zij geen e-mails versturen, waardoor recepten voor medicijnen niet aankomen.

Wanneer de problemen zijn opgelost, is onbekend. “Gisteren werd aangegeven dat het dezelfde dag nog gerepareerd zou zijn”, aldus de bewoner. “Dat werd uitgesteld naar 03.00 uur afgelopen nacht. Maar op dit moment is er nog steeds geen verbinding en is de voorzichtige schatting dat het tot donderdagmiddag kan duren.”