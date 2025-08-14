Forse celstraf voor man die explosief plaatste bij beautysalon Herestraat

Foto: meterfotografie

Een 21-jarige inwoner van Vianen is veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor betrokkenheid bij een aanslag op een beautysalon in de Herestraat in de Stad.

De man ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag op 12 juli 2023. Er ging toen een explosief af bij beautysalon White Smile Factory in de Herestraat. De brandweer kon voorkomen dat het pand in brand vloog. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat de aanslag fataal had kunnen zijn voor de mensen die een verdieping hoger lagen te slapen.

De celstraf valt iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Ondanks zijn ontkenning stelt de rechtbank dat er genoeg bewijs is voor zijn schuld. Uit zijn telefoon blijkt dat hij ten tijde van de explosie ter plaatse was. Er stond zelfs een filmpje van de explosie op zijn telefoon en op een dopje die bij het pand werd gevonden zaten zijn DNA-sporen.

De man werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van het afvuren van twee kogels op de gevel van een café in Winschoten. Justitie gaat ervan uit dat de verdachte deel uitmaakte van een bendeoorlog rond drugshandel.