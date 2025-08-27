Forse brand in flat aan Plutolaan rap geblust (update)

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

In een appartement aan de Plutolaan in Groningen is aan het begin van woensdagavond brand uitgebroken. Na een snelle inzet met meerdere voertuigen wist de brandweer het vuur te doven.

De brand woedde in een appartement op de tweede verdieping in het flatgebouw. Bij de brand, waarbij de vlammen van een balkon sloegen, kwam flink wat rook vrij.

Omdat de brand in een flatgebouw uitbrak, schaalde de hulpdienst het incident op naar middelbrand. Een tweede blusvoertuig en een hoogwerker spoedden zich daarom ook naar de Plutolaan. De flat werd gedeeltelijk ontruimd en de straat werd afgezet.

Foto: Patrick Wind (112 Groningen) Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Na een klein half uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’. De dienst wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de bovengelegen woningen.

“De omliggende woningen hebben helaas wel rookschade opgelopen“, stelt de Veiligheidsregio Groningen. “De brandweer gaat deze woningen ventileren en controleren op de aanwezigheid van koolmonoxide. De woning waar brand is ontstaan is voorlopig onbewoonbaar.”