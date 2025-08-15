FNV roept gemeenten op minima te beschermen na faillissement Groupcard

Foto: Wouter Holsappel

Vakbond FNV vraagt gemeenten om minima te beschermen na het faillissement van Groupcard. Het bedrijf beheerde tegoed- en kortingspassen voor tienduizenden mensen met een laag inkomen.

Door het faillissement raken gebruikers mogelijk hun opgebouwde tegoeden kwijt, stelt de vakbond. Dit kan betekenen dat zij minder geld hebben voor boodschappen, openbaar vervoer of sport. De FNV heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en betrokken gemeenten gevraagd om tegoeden te behouden, tijdelijke alternatieven te regelen en snel duidelijk te communiceren met kaarthouders. De vakbond wil ook dat er structurele maatregelen komen om minima te beschermen bij faillissementen van uitvoerders.

In Groningen werd Groupcard gebruikt voor de Stadjerspas. Met deze pas kunnen inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm gratis of met korting meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten. Nadat Groupcard failliet ging, vond de gemeente relatief snel een nieuwe aanbieder. De overgang wordt volgens de gemeente zo geregeld dat gebruikers de pas gewoon kunnen blijven gebruiken. Ook is er volgens de gemeente geen geld kwijtgeraakt door het faillissement, omdat betalingen altijd rechtstreeks naar de aanbieders van activiteiten gingen.