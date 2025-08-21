Fietsersbond zoekt de beste fietsgemeente van ons land

Foto: Willeke Keulen

De Fietsersbond vraagt fietsers naar hun ervaringen in haar jaarlijkse onderzoek naar de beste fietsgemeente van ons land. Voor Groningers die vaak horen dat hun gemeente dè beste fietsstad is, een goede reden om mee te doen.

Fietsgemeente 2026 is een landelijke verkiezing die alle 342 gemeenten stimuleert om hun fietsklimaat te verbeteren. Dat doet ze door fietsers te vragen wat hun grootste ergernissen en geluksmomenten zijn bij een korte of lange tocht op hun rijwiel.

Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, zegt: “Op de fiets merk je dagelijks waar het goed gaat en waar het beter kan. Van drukke kruispunten en smalle fietspaden tot veilige routes waar je geen autoverkeer tegenkomt. Of je nu elke dag naar school of werk fietst, of af en toe een rondje in het weekend maakt: we horen graag je ervaringen.”

In de enquête staan vragen over praktische zaken, zoals de ruimte op fietspaden, veilige fietsenstallingen en de kwaliteit van het wegdek. Ook de ervaringen van fietsers komen aan bod, zoals: voel je je veilig, of geniet je van de route.

“Dankzij jouw input kan de Fietsersbond gemeenten laten zien wat beter kan én wat goed gaat,” aldus Van Garderen. “Met die schat aan data kunnen onze 1.500 vrijwilligers heel gericht aankloppen bij hun gemeente.”

De enquête staat online tot en met 31 oktober. Bij de vorige editie gaven bijna 47.000 fietsers hun mening. De beste fietsgemeenten van vorig jaar waren Noord-Beveland (kleine gemeente), Kampen (middelgrote gemeente), Zoetermeer (grote gemeente) en Texel (snelste stijger). Meedoen kam via de website fietsersbond.nl/fietsgemeente.