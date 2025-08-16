Fietser gewond bij verkeersongeluk op Hereplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagochtend op het Hereplein is een fietser geschept door de chauffeur van een lijnbus. Dat meldt de nieuwswebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. Door nog onbekende oorzaak kwam de fietser in botsing met de lijnbus, waardoor deze ten val kwam en gewond raakte. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd, waarna deze met onbekende verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. Vanwege het ongeluk en het onderzoek was het Hereplein enige tijd afgesloten. Het overige busverkeer ondervond hier hinder van, wat leidde tot vertragingen.