Fietser en scooterrijder komen in botsing bij Pleiadenbrug

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een scooterrijder en een fietser zijn zondagavond op een kruising ter hoogte van de Pleiadenbrug in botsing gekomen. De twee hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur op het fietspad richting de wijk Paddepoel. “Eén van de betrokkenen reed op het fietspad, terwijl de andere partij op de Friesestraatweg reed en het fietspad wilde oversteken”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Beide partijen kwamen door de botsing ten val”.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben de gewonden ter plaatse behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk. Zowel de fiets als de scooter liep schade op.