Festiviteiten Groningens Ontzet opgestart

Burgemeester Kamminga. Foto: Rieks Oynhausen

De festiviteiten rond Groningens Ontzet zijn donderdag begonnen met een traditionele kranslegging bij de buste van Rabenhaupt op het Waagplein.

Burgemeester Roelien Kamminga was daarbij aanwezig. Rabenhaupt leidde in 1672 het verzet van de Groningers tegen de troepen van Bommen Berend, de bisschop van Münster, toen die de stad belegerde.

Voorafgaand aan de kranslegging luidden de klokken van de Martinitoren. Ook de burgemeester droeg haar steentje bij, evenals de kinderburgemeester en haar loco.

Inmiddels zijn ook de drakenbootraces aan het Hoge der A begonnen.