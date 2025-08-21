Feestwinkel Firma Mulder sluit na 111 jaar de deuren: ‘De party is over’

Na 111 jaar komt er een einde aan een iconisch stukje binnenstad: feestwinkel Firma Mulder sluit definitief de deuren. Eigenaar Thom Mulder (64) vertelt dat de beslissing al langer in de lucht hing.

“Het is gebeurd. Het is over. Het is uit. De party is over”, aldus Mulder, die de winkel sinds 2003 leidt, samen met Ingrid Rommens. In totaal runden zij 22 jaar lang de zaak. Maar door de moeilijke coronaperiode, stijgende kosten en persoonlijke omstandigheden werd de keuze onvermijdelijk. “Tijdens corona was er nauwelijks klandizie. Het bouwen en verbouwen werd steeds duurder en bovendien is mijn vrouw ernstig ziek door long covid. Dan komt alles bij elkaar en dan is het besluit eigenlijk heel makkelijk: stoppen.”

Hoewel het afscheid hem zichtbaar raakt, overheerst ook berusting. “Het is emotioneel, maar het is goed zo. Aan alles komt een eind. En als je 64 bent, dan is het moment daar.” Helemaal stoppen doet Mulder overigens niet. Online gaat hij nog wel verder met het verkopen van buispakken en tuinbroeken.

Het pand aan het Zuiderdiep is inmiddels verkocht. Voor de locatie is een vergunning verleend voor de bouw van drie appartementen. De begane grond moet volgens de gemeente een zakelijke invulling krijgen, bijvoorbeeld als horecazaak, kapper of telefoonwinkel. “Wat er precies in komt, dat is aan de nieuwe eigenaar”, aldus Mulder.

Terugkijkend praat Mulder met warmte over de vele herinneringen die de winkel opleverde. “De tijd is omgevlogen. Ik zie het aan mijn neefjes en nichtjes die hier vroeger nog peuters waren, en nu volwassen mensen zijn. We hebben zoveel meegemaakt: vrolijke momenten, trieste momenten. Van ballonen voor uitvaarten tot Vindicat-studenten die een gek pak kwamen scoren. Het hele leven kwam hier voorbij.”