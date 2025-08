FC zet in laatste oefenwedstrijd Wrexham AFC met 3-1 opzij

Foto: via fcgroningen.nl

FC Groningen heeft zaterdagmiddag met 3-1 gewonnen van Wrexham AFC uit Wales. De laatste oefenwedstrijd in voorbereiding op het nieuwe Eredivisieseizoen werd gespeeld in het stadion aan de Langeleegte in Veendam.

Het iconische voetbalstadion, dat ooit de thuishaven was van BV Veendam, was zaterdagmiddag met 7.000 supporters uitverkocht. De ploeg van trainer Dick Lukkien zette de gasten uit Wales vanaf het begin onder druk. Al na drie minuten ontstond de eerste mogelijkheid: Brynjolfur Willumsson liet zich uit de spits terugzakken en legde een bal van achteruit met de borst terug. David van der Werff bedacht zich niet en gaf direct een steekpass op de doorgelopen Thom van Bergen, maar deze was net te hard.

Na tien minuten kreeg Wrexham een grote kans. Max Cleworth kon een teruggelegde bal vanaf zo’n twaalf meter van het doel vrij inschieten, maar hij mikte verkeerd waardoor de bal naast het doel belandde. Kort daarna kwam de FC op voorsprong: Tika de Jonge veroverde de bal op het middenveld en verplaatste het spel naar de linkerkant, waar Van Bergen met een steekpass Van der Werff bediende die raakschoot: 1-0.

Lang bleef de voorsprong niet op het scorebord staan. George Dobson gaf een crosspass die tussen de Groningse verdediging en doelman Hidde Jurjus in viel. Spits Josh Windass bedacht zich niet, pikte de bal op en schoot de bal achter de doelman: 1-1. Toch ging de FC met een voorsprong de rust in. Enkele minuten voor rust zette Brynjólfur Willumsson FC Groningen weer op voorsprong.

In de tweede helft waren de kansen spaarzamer. Tien minuten voor het einde kreeg Wrexham een goede kans op de gelijkmaker, maar een inzet van heel dichtbij werd door doelman Jurjus met de voeten gestopt. Willumsson zette in de slotfase van het duel de eindstand op de borden. Een hoekschop van De Jonge schoot door en net als voor rust dook Willumsson op bij de tweede paal om het doelpunt te maken. Eindstand: 3-1.

De Eredivisie start volgend weekend. FC Groningen speelt de eerste wedstrijd op zondag 10 augustus. In Alkmaar is dan AZ de tegenstander.