FC Groningen wint Derby van het Noorden in extremis

Foto: Jorrit Tempels

FC Groningen heeft zaterdagavond de Derby van het Noorden gewonnen in een wedstrijd die bol stond van de spanning. In de Euroborg werd het 2-1 tegen SC Heerenveen.

De aftrap, gepland om 21.00 uur, moest met een kwartier worden uitgesteld. Scheidsrechter Jeroen Manschot nam dit besluit nadat op een van de tribunes een grote hoeveelheid vuurwerk was afgestoken, waardoor het stadion vol rook hing. De eerste kans van de wedstrijd was voor FC Groningen-spits Brynjólfur Willumsson, die in de negende minuut de bal recht op doelman Andries Noppert schoot. Een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak: op aangeven van Luuk Brouwers zette Jacob Trenskow de Friezen op voorsprong, 1-0. Tijdens het feestje van de spelers gooiden enkele FC-aanhangers plastic bekers op het veld, waarop Manschot de wedstrijd opnieuw staakte.

Na de onderbreking kwam Heerenveen het sterkst uit de kleedkamer. In de 25e minuut resulteerde dit in een grote kans voor Trenskow op de 2-0, maar zijn poging werd gekeerd door doelman Hidde Jurjus. Vier minuten later was het aan de overkant wel raak: Willumsson haalde van grote afstand uit en de bal leek een simpele prooi voor Noppert. De Friese doelman liet de bal echter door zijn handen glippen, waardoor de stand 1-1 werd. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft drong Heerenveen opnieuw aan. Marcus Linday wist gevaarlijk dicht bij het Groningse doel te komen, maar Thijmen Blokzijl voorkwam dat hij kon schieten. In de 69e minuut kreeg Heerenveen opnieuw een grote kans op de 2-1: Maxence Rivera kwam oog in oog te staan met Jurjus, die zijn mannetje stond. De 22.550 toeschouwers bleven tot het laatste moment op het puntje van hun stoel zitten. Diep in de blessuretijd wist Willumsson de winst over de streep te trekken door de bal in de touwen te werken. Even leek de wedstrijd toch nog in een gelijkspel te eindigen toen Eser Gürbüz van dichtbij op doel kopte, maar Jurjus wist de bal te keren. De eindstand was 2-1.

Aanstaande zaterdag wacht voor de FC de uitwedstrijd tegen PSV.