FC Groningen voegt Sloveens keeperstalent toe aan selectie

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft Sloveense doelman en jeugdinternationaal Lovro Stubljar overgenomen van het Italiaanse Empoli. Stubljar tekent een contract tot medio 2029 in de Euroborg.

De sluitpost stond sinds 2022 onder contract bij Empoli, dat hem daarna aan NK Celje en NK Domzale uit Slovenië verhuurde. Afgelopen zomer was Stubjar te bewonderen op het EK onder 21.

Stubjar is de vijfde zomer aanwinst van FC Groningen. Eerder tekenden Younes Taha, Oskar Zawada, Tyrique Mercera en Elvis van der Laan al toegevoegd aan de selectie.