FC Groningen over ‘feestelijke avond met incidenten’: “Vuurwerk en gooien voorwerpen absoluut onacceptabel”

Foto: Jorrit Tempels

FC Groningen begon zaterdag het seizoen met een mooie overwinning. In een volle Euroborg werd sc Heerenveen in de slotfase met 2-1 verslagen. Toch waren er ook twee incidenten: vuurwerk en het gooien van bekers. Onacceptabel, reageert FC Groningen dinsdagochtend.

Bij de opkomst van de spelers zorgde een sfeeractie op de Tonny van Leeuwen Tribune voor veel enthousiasme. De club schrijft: “Een prachtig spandoek over de volle breedte van de tribune, folievellen en tientallen vlaggen gaven een schitterend beeld. Veel mensen hebben de supportersactie van afgelopen zaterdag als sfeervol en als een echte stadionbeleving ervaren. Aanwezigen in het stadion hadden het over een geweldige ambiance.”

‘Vuurwerk onacceptabel en verboden’

Maar daarna werd er onverwacht vuurwerk afgestoken. FC Groningen reageert daar fel op: “Het afsteken van vuurwerk past daar niet bij, is absoluut onacceptabel en verboden. Het gevolg was dat de scheidsrechter de aftrap van de Derby van het Noorden moest uitstellen, wat impact had op spelers, staf en de gehele wedstrijdorganisatie.”

De club onderzoekt nu hoe het vuurwerk het stadion in kon komen. “Daarnaast heeft de club de hulp van de Task Force van de KNVB ingeschakeld om de identiteit van personen te achterhalen die betrokken waren bij het afsteken van het vuurwerk.”

‘Emoties begrijpelijk, maar gooi geen voorwerpen’

Ook bij het doelpunt van sc Heerenveen ging het mis, met bekers die op het veld werden gegooid. “Hoewel FC Groningen de rivaliteit en emoties begrijpt en een speler van sc Heerenveen ogenschijnlijk provocerend langs de tribune liep om zijn treffer te vieren, keuren wij het gooien van voorwerpen af. Hiermee worden de regels overtreden en was een tijdelijke staking het gevolg.”

De club heeft inmiddels drie betrokkenen geïdentificeerd. “FC Groningen heeft rond het incident met de drinkbekers drie personen weten te identificeren en hen het stadion uitgezet vanwege betrokkenheid bij het gooien van voorwerpen. De club zal hen uitnodigen voor een gesprek.”