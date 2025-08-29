FC Groningen op oorlogssterkte tegen Heracles

Foto: Jorrit Tempels

FC Groningen speelt vrijdagavond (vanavond) in eigen huis tegen Heracles, dat puntloos onderaan staat in de eredivisie.

Trainer Dick Lukkien kan weer beschikken over doelman Etienne Vaessen die een schorsing van drie wedstrijden, nog van het vorige seizoen, heeft uitgezeten.

Ook verdediger Elvis van der Laan is inzetbaar. Hij was nog niet speelgerechtigd, omdat de vereiste documenten voor een jeugdspeler er nog niet waren. Hij kwam over van AIK uit Stockholm.

Middenvelder Tygo Land, die van PSV is gehuurd, is ook inzetbaar. Alleen Noam Emeran ontbreekt vanwege een blessure.

Er wordt in de rust van de wedstrijd afscheid genomen van Luciano Valente die naar Feyenoord is gegaan. Hij werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot speler van het jaar bij FC Groningen.

FC Groningen – Heracles Almelo begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink.