FC Groningen maakt zich zorgen over veiligheid gastenvak

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

FC Groningen is bezorgd over de veiligheid van uitsupporters in stadion Euroborg. Dat meldt RTV Noord dinsdagochtend. Als die zorgen niet worden opgelost, zijn fans van SC Heerenveen mogelijk niet welkom bij de wedstrijd op zaterdag 16 augustus.

Bij de Euroborg is een betonnen muur bij het gastenvak vervangen door een hek met schuifdeur. Dat hek komt naast een nieuw fietspad vanaf de Helperzoom. Het hek gaat op wedstrijddagen dicht, maar volgens FC Groningen is het niet stevig genoeg. De club maakt zich daarom zorgen over mogelijke confrontaties tussen supportersgroepen. Ook de politie heeft zorgen geuit richting de gemeente, melden bronnen aan RTV Noord.

FC Groningen twijfelt daarom of het veilig is om supporters van sc Heerenveen toe te laten. Daarnaast is nog niet zeker of de werkzaamheden op tijd klaar zijn. Op 29 augustus moet er nog asfalt worden gelegd, terwijl op die dag een thuiswedstrijd tegen Heracles op het programma staat.

De gemeente vindt dat het hek voldoet aan de eisen en is in gesprek met alle betrokken partijen. FC Groningen heeft de problemen al eerder gemeld, maar zegt dat er nog geen oplossing is. Volgende week praten de partijen opnieuw met elkaar.