FC Groningen klaar voor Eredivisiestart tegen AZ

Het Eredivisie-seizoen staat voor de deur en FC Groningen trapt zondag af met een uitwedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Met een jonge aanvoerder en een sterke voorbereiding mikt de ploeg op een goede seizoenstart.

Trainer Dick Lukkien sprak vrijdagmiddag van een vlotte voorbereiding met bemoedigende resultaten: “Ik denk dat wij een stabiele voorbereiding hebben gedraaid met goede uitslagen, dus daar ben ik tevreden over. Tegelijkertijd zijn er nog genoeg dingen die beter kunnen en moeten, dus daar zitten wij bovenop.”

Hoewel de transferperiode nog in volle gang is, hoopt Lukkien op extra versterkingen. “We zijn hard aan de slag om dat voor elkaar te krijgen. Ons wensenlijstje hebben we al meerdere keren uitgesproken.” De club kan volgens de trainer op meerdere posities nog aanvullingen gebruiken, waaronder een doelman, centrale verdediger, middenvelder en een creatieve buitenspeler.

Na het vertrek van Leandro Bacuna werd er een nieuwe aanvoerder aangewezen: de 22-jarige Stije Resink. De middenvelder begint pas aan zijn tweede seizoen bij de club, maar is trots op zijn nieuwe rol. “Ik ben er heel blij mee dat ik bij deze club aanvoerder mag zijn”, aldus Resink.

De eerste weken van de competitie beloven meteen zwaar te worden voor FC Groningen. In de openingsfase treft de ploeg onder andere AZ, SC Heerenveen, PSV en FC Utrecht. Lukkien kiest echter voor een wedstrijdgerichte aanpak: “Ik kijk vooral naar de eerste wedstrijd, en die is pittig. Het heeft niet veel zin om ver vooruit te kijken.”