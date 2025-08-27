Tygo Land - Foto via PSV

FC Groningen huurt Tygo Land van PSV voor één seizoen. Dat weten verschillende voetbalmedia woensdagmiddag te melden.

Land zou donderdag medisch gekeurd worden, voordat de transfer definitief is. FC Groningen was nog op zoek naar een extra defensieve middenvelder naast Stije Resink en Tika de Jonge. Land zou ook voor verhuur in de belangstelling hebben gestaan bij PEC Zwolle en FC Volendam.

De PSV-jeugdspeler debuteerde twee jaar geleden in het eerste elftal, maar brak nog niet door. Trainer Peter Bosz vindt het belangrijk dat Land ervaring opdoet in de Eredivisie. Hij speelde tot nu toe elf wedstrijden voor PSV en gaf daarin twee assists.

