FC Groningen gaat in seizoenouverture met 4-1 het schip in tegen AZ

Foto: Jesperverbruggen - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116624379

FC Groningen is het nieuwe competitieseizoen gestart met een nederlaag. In Alkmaar verloor de ploeg met 4-1 van AZ.

Al na vijf minuten keek FC Groningen tegen een achterstand aan, toen Denso Kasius op aangeven van Ernest Poku de score opende. Een klein kwartier later werd de stand 2-0, nadat Troy Parrott raak schoot vanaf de strafschopstip na een overtreding van FC-aanvoerder Stije Resink. Resink kende sowieso geen beste middag; in de 32ste minuut kopte Parrott een hoekschop door, waarna de bal via Resink in het doel belandde voor de 3-0. De ploeg ging uiteindelijk met een 3-1 achterstand de rust in, nadat Marco Rente vlak voor het rustsignaal raak kopte uit een hoekschop.

In de tweede helft begon FC Groningen voortvarend. De 3-1 gaf het team energie en vertrouwen, wat resulteerde in een aantal kansen. De grootste was voor de in de rust voor David van der Werff ingevallen Jorg Schreuders, die een fraai schot plaatste dat met moeite gekeerd kon worden door AZ-keeper Jeroen Zoet. In de 69ste minuut voorkwam Zoet opnieuw een aansluitingstreffer: een schot van Thom van Bergen werd van richting veranderd, maar Zoet tikte de bal met de voet via de lat uit het doel. De eindstand werd uiteindelijk vlak voor het einde van de wedstrijd bepaald door Parrott, die fraai raak schoot in de verre kruising na voorbereidend werk van invaller Chávez en daarmee zijn tweede doelpunt van de middag maakte.

Komende zaterdag speelt FC Groningen de tweede wedstrijd van het seizoen in de Euroborg tegen SC Heerenveen.