FC Groningen gaat voor ‘een resultaat’ in loodzware uitwedstrijd tegen PSV

FC Groningen speelt zaterdagavond in Eindhoven de loodzware uitwedstrijd tegen de regerend kampioen PSV. De Trots van het Noorden wist vorige week in eigen huis nog te winnen van rivaal sc Heerenveen en gaat volgens Dick Lukkien voor ‘een resultaat’ in het Philips Stadion.

“Ze hebben veel goede spelers, een goede trainer, een mooie spelopvatting, dus een hell of a job”, vertelt Lukkien tijdens het persmoment na de laatste training.

Groningen heeft het historisch zwaar in Eindhoven. Van de laatste 46 onderlinge ontmoetingen in de Lichtstad, wonnen de Noorderlingen er slechts één. In recente seizoenen kwamen de Eindhovenaren veelvuldig tot scoren in eigen huis tegen Groningen. De laatste drie ontmoetingen eindigden in 5-2, 6-0 en 5-0.

Lukkien reist echter af naar Eindhoven om terug te keren met ‘een resultaat’: “Dan heb je een topkeeper nodig, dan heb je af en toe wat geluk nodig. Maar ook vooral lef in de uitvoering van het plan. Dus dat benadruk ik vooral.”

Debuut gloort voor Dies Janse

FC Groningen rondde deze week de komst van de 19-jarige verdediger Dies Janse af. De huurling van Ajax, van wie Lukkien een hoge pet op heeft, speelt tot het einde van het seizoen in Groningen en lijkt zich afgaande op het partijspel tijdens de afsluitende training meteen op te kunnen maken voor een basisplaats.

Ook Oskar Zawada zou zomaar eens kunnen debuteren voor de FC. De Poolse spits zit bij de selectie en zou volgens Lukkien als invaller minuten kunnen gaan maken tegen PSV. Een basisplaats zit er voorlopig nog niet in, dus hoeft de oefenmeester ook nog geen keuzes te maken wat betreft de spitspositie.

Doelman Jurjus wil nog steeds spelen

Terwijl Janse zijn debuut kan maken, zou het voor Hidde Jurjus (voorlopig) weleens zijn laatste wedstrijd voor de club kunnen zijn. De 31-jarige doelman ziet na de wedstrijd tegen PSV eerste doelman Etienne Vaessen terugkeren van een schorsing.

Jurjus, die tegen PSV zijn voormalig werkgever tegenkomt, gaf eerder al aan te willen spelen en is niet van gedachte veranderd. Terwijl Lukkien hem er graag bijhoudt als back-up achter Vaessen, sluit Jurjus een vertrek niet uit.

Afwezigen

Aanvaller Thom van Bergen is een twijfelgeval nadat hij een tik op zijn schouder kreeg tijdens de training. Noam Emeran (hamstring) en Vaessen zijn er zaterdagavond niet bij. Lukkien kan in Eindhoven ook nog niet beschikken over Elvis van der Laan, die niet speelgerechtigd is. “Dat ligt bij de FIFA”, aldus de trainer.