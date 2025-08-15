FC Groningen dag later tegen Feyenoord

De Euroborg stroomt langzaam vol (foto: Wouter Holsappel)

Het Eredivisieduel tussen FC Groningen en Feyenoord is verplaatst. FC Groningen speelt nu op zondag 28 september om 14.30 uur thuis tegen de Rotterdammers.

De thuiswedstrijd van FC Groningen stond eerst gepland op zaterdag 27 september om 16.30 uur. De wijziging is het gevolg van het Europese programma van Feyenoord. De club miste de play-offs van de Champions League en speelt daardoor midweeks op een andere dag.

Door deze verschuiving moesten meerdere wedstrijden in het Eredivisie-schema aangepast worden. Ook Fortuna Sittard, AZ, PEC Zwolle, Heracles en Sparta zien hun speelschema gewijzigd.