Elektriciteitshuisje bij Noorderstation krijgt metamorfose: “Van doorn in het oog tot eyecatcher”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het elektriciteitshuisje aan de Van Oldenbarneveltlaan bij het Noorderstation was de laatste jaren een doorn in het oog in de buurt door de vele graffiti die erop gekliederd was. Deze dagen maakt VRIJDAG daar verandering in, met de hulp van buurtbewoners.

“We zijn bezig met een opknapactie,” laat VRIJDAG weten. “We geven het elektriciteitshuisje een metamorfose. Daarbij kunnen we de hulp van buurtbewoners goed gebruiken. Afgelopen donderdag zijn we begonnen met het schoonmaken. Met emmers sop, schuurspons en keukentrappen hebben we het huisje grondig geboend. Vrijdag hebben we het huisje grotendeels vrijgemaakt van de graffiti met schuurmachines op accu. Tijdens de werkzaamheden was cultuurkiosk De Slak aanwezig met gratis koffie en thee.”

Komende week wordt de metamorfose naar alle waarschijnlijkheid afgerond. “Kunststudenten Manouk en Elianne gaan het huisje beschilderen. Zij zullen dit bouwwerk omtoveren tot een echte eyecatcher. Het ontwerp is gebaseerd op het thema ‘De Vier Seizoenen’ en is tot stand gekomen in samenwerking met het bewonersplatform De Hoogte.”

Het is de bedoeling dat het kunstwerk volgende week af is. Mocht dat niet lukken, dan wordt er vanaf 31 augustus elke zondag verder geschilderd tot de kunstenaars tevreden zijn. “Wil je meeschilderen? Kom gerust langs, alle hulp is welkom! Komende week zijn we aanwezig van maandag tot en met donderdag.”