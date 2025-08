Eerste contouren Noorderzon zichtbaar in Noorderplantsoen: ‘Laag voor laag opbouwen’

Foto: Stan Schaberg

In het Noorderplantsoen is de organisatie maandagochtend begonnen met de opbouw van de 35e editie van Noorderzon. In tien dagen wordt een tijdelijk festivaldorp gebouwd, met tenten, terrassen en installaties.

“We zijn vanochtend om acht uur begonnen”, zegt Nienke de Vries van Noorderzon. “Tot nu toe gaat alles best hard, best snel en eigenlijk op rolletjes.” De opbouw gebeurt in lagen, legt De Vries uit: “Je moet als eerste de eerste laag klaar hebben voordat je aan de volgende kunt beginnen. Dus we bouwen de grote dingen als eerst. Daarna kunnen we techniek gaan bouwen. Dan kunnen we de decors inzetten.”

Op het terrein worden bijna drie kilometer aan prikverlichting opgehangen, zegt De Vries. “Daarnaast leggen we 4,5 kilometer aan waterleidingen. Ook plaatsen we zo’n vijfduizend vierkante meter aan vloeren. Daarnaast komen er meer dan drieduizend zitplekken.”

Nieuwe onderdelen

Het festival bestaat dit jaar uit ongeveer 150 onderdelen. Bezoekers kunnen voorstellingen bekijken, concerten bezoeken, meedoen aan workshops of lezingen volgen. Een deel van het programma is gratis toegankelijk, zoals de avondconcerten op het grote podium Apollo.

Nieuw dit jaar is een openluchtbioscoop tegenover het muziekpodium. Daar worden elke avond korte films vertoond van makers uit Noord-Nederland. De bioscoop is gratis toegankelijk; een koptelefoon is te huur voor vier euro. “En op Zuid komt er een kunstatelier bij. Dat is allemaal erg nieuw”, vervolgt De Vries.

‘Weer gezellig Noorderzon zijn’

Alles moet af zijn op donderdag 14 augustus om 13.00 uur, wanneer het festival van start gaat. Dat gaat zeker lukken, besluit De Vries. “Ik kijk heel erg uit naar donderdag als we opengaan. Dat alle mensen weer het terrein op komen lopen en echt weer gezellig Noorderzon zijn.”