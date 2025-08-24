Eerste bouw- en testtreinen rijden over Friesenbrücke, bouw loopt nog achter op schema

Een testtrein op de Friesenbrücke. Foto: still uit video / ShipTV

Onlangs zijn er testtreinen gespot op de nieuwe Friesenbrücke tussen Weener en Leer. Uit de beelden blijkt dat bouw- en testtreinen over de brug rijden. Toch liggen de werkzaamheden nog altijd achter op schema.

Het YouTube-kanaal ShipTV nam een kijkje bij de spoorbrug en legde de werkzaamheden vast aan zowel de west- als de oostzijde van de brug. De sporen liggen er en ook het spoortalud wordt onder handen genomen. Aan de oostzijde is de Hilkenborger Straße afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden ter hoogte van een nieuwe onderdoorgang. Ook het voet- en fietspad over de brug is nog in aanbouw. De opening van het fietspad, dat oorspronkelijk in het voorjaar zou plaatsvinden, werd uitgesteld tot juli en nu is de verwachting dat dit geopend kan worden in september.

Ook de brug zelf is nog niet klaar voor gebruik. De verwachting was dat er in juli weer reizigerstreinen over konden rijden, maar dit is uitgesteld tot het einde van het jaar. In december is het precies tien jaar geleden dat de spoorbrug over de Eems door een vrachtschip werd geramd. De brug raakte zwaar beschadigd en sindsdien ligt het treinverkeer stil. De oude brug werd in 2021 weggehaald en afgelopen jaar is de nieuwe, 335 meter lange brug geplaatst. Het middendeel kan draaien om scheepvaartverkeer door te laten.

De aanrijding betekende dat treinverkeer aanvankelijk niet verder kon dan Bad Nieuweschans. Later maakte de Duitse spoorbeheerder het wel mogelijk om tot het voorjaar van 2024 door te rijden tot Weener. Door werkzaamheden aan dit baanvak – waarbij bijvoorbeeld een station in Bunde wordt gerealiseerd – is Bad Nieuweschans momenteel weer het eindpunt.

Bekijk hier de beelden die ShipTV maakte: