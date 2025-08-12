Een kijkje in het oudste gasthuis van Groningen: het Pelstergasthuis

Op Open Monumentendag kun je tientallen monumenten in de gemeente Groningen gratis bezoeken. Eén daarvan is het Pelstergasthuis, het oudste gasthuis van Groningen, gebouwd in de dertiende eeuw.

Het Pelstergasthuis, ook wel Heiligen Geest Gasthuis genoemd, was vroeger de opvangplek voor armen en zieken. Het helpen van deze groep mensen werd gezien als een christenplicht. Rond 1625 werd het gasthuis verbouwd, waarbij de ziekenzaal kwam te vervallen. Daarmee verloor het gasthuis ook de functie als grote ziekenopvang van de stad.

In de eeuwen erna konden mensen zich ‘inkopen’ in het gasthuis. Voor een eenmalig bedrag, variërend van 400 tot ongeveer 600 gulden, kregen zij kost en inwoning in het gasthuis tot het einde van hun leven. Tegenwoordig zijn er een veertigtal huisjes te huren. Dat is mogelijk op inschrijving, met een leeftijdsminimum van 50 jaar voor de meeste huisjes.

Op komende Open Monumentendag, 13 en 14 september, zijn naast het Pelstergasthuis onder andere ook het Rode Weeshuis het Sint Anthony Gasthuis en veel Groninger kerken geopend.