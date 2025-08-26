Eeldersingel in september drie weken dicht, ook Eelderbrug en Sluisbrug afgesloten

Foto via Google Maps - Streetview

Van maandag 1 september is de Eeldersingel drie weken lang helemaal dicht voor verkeer in beide richtingen. Daarna gaat de Eelderbrug nog eens een week dicht.

Automobilisten kunnen van 1 tot en met 26 september geen gebruikmaken van de Eeldersingel en Eelderbrug. Voor fietsers geldt dat de Eelderbrug tot 22 september nog te gebruiken is. Zij kunnen dan via de Marwixkade rijden.

Vanaf 22 september is de Eelderbrug ook afgesloten voor fietsers. De afsluiting van de Eelderbrug duurt tot 26 september 17.00 uur. De Sluisbrug, tussen Bij de Sluis en de Sluiskade, gaat ook dicht. Deze fiets- en voetgangersbrug is dicht van maandag 8 tot vrijdag 19 september.

Het autoverkeer wordt in deze periode omgeleid via de Paterswoldsweg, de Parkweg en het Emmaviaduct. Voor fietsers dezelfde route als ook zij om moeten rijden.

Werkzaamheden rond herinrichting

De afsluiting is nodig vanwege een geplande herinrichting van de Eeldersingel, bedoeld om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Fietsers voelen zich nu niet altijd veilig op de smalle fietsstrook, vooral door het drukke verkeer en het grote snelheidsverschil met auto’s en bussen.

Daarom wordt de voetgangersoversteekplaats bij de Eelderstraat een paar meter verplaatst richting het noordwesten. De middengeleider wordt breder, waardoor fietsers meer ruimte krijgen om in twee etappes over te steken. Ook de oversteekplaats bij de Marwixkade wordt aangepast, zodat het verkeer hier langzamer rijdt.

Over het gehele traject tussen de Paterswoldseweg en het Cascadecomplex gaat de snelheid voor auto’s omlaag naar 30 kilometer per uur. De rijbaan voor auto’s wordt daarom op sommige plekken smaller gemaakt. Verder komt er meer groen langs de weg. Bij de Eelderstraat komen twee plantvakken en bij het Cascadecomplex wordt een deel van de rechtsafstrook vervangen door groen.