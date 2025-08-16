Ecolution weer volledig zeewaardig

De Ecolution was in september 2024 weer even in de stad. Foto: Rieks Oijnhausen

De ‘Ecolution’, die in 2007 in opdracht van oud-astronaut Wubbo Ockels werd gebouwd, is weer volledig veilig en zeewaardig. Over ruim tien dagen vaart het schip mee tijdens de afsluitende parade van SAIL in Amsterdam. Dat meldt omroep NOF.

Het schip heeft lange tijd in Groningen gelegen. In 2007 werd in de stad begonnen met de bouw van de Ecolution en in de zomer van 2010 werd het te water gelaten. Het jacht is een ontwerp van scheepsarchitect Gerard Dijkstra. Het heeft zes waterdichte compartimenten en alle systemen zijn dubbel uitgevoerd, waardoor het door slechts twee personen gevaren kan worden. In 2010 liep het schip grote schade op toen het aan de Friesestraatweg door onbekenden tot zinken werd gebracht. De schade bedroeg zo’n 1,5 miljoen euro. Lange tijd was het onduidelijk of het schip wel gerepareerd kon worden. Uiteindelijk werden Ockels en een verzekeringsmaatschappij het eens over het financiële plaatje.

Na de dood van Ockels in 2014 maakte het schip allerlei omzwervingen, totdat het door de Stichting WadDuurzaam werd gekocht. Hun doel was om de Ecolution tot het vlaggenschip van de Noord-Nederlandse ambities te maken om dé waterstofregio van Europa te worden. Ondanks dat het jacht werd gebouwd met allerlei innovaties op het gebied van groene energie, moderne zeiltechnieken en comfort, beschikte het wel over dieselmotoren. WadDuurzaam zorgde ervoor dat het schip nu elektrisch vaart en gebruikmaakt van een aandrijving op waterstof. De elektromotoren draaien op stroom die door brandstofcellen wordt geleverd. Als op volle zee de zeilen het overnemen, gaat de scheepsschroef als een soort windmolen stroom opwekken, die benedendeks in accu’s wordt opgeslagen. In het voorjaar van 2021 werd voor het eerst een proefvaart op zee gemaakt. Het afgelopen jaar is in de haven van Lauwersoog hard gewerkt aan het herstel en het onderhoud, uitgevoerd door een groep vrijwilligers.