Drie spelers FC Groningen in definitieve selectie Jong Oranje

Foto: Thom van Bergen

Drie spelers van FC Groningen zitten bij de definitieve selectie van Jong Oranje.

Het gaat om aanvaller Thom van Bergen, middenvelder Jorg Schreuders en verdediger Thijmen Blokzijl. Voor Schreuders en Blokzijl is het de eerste keer dat zij worden geselecteerd.

Verdediger Wouter Prins zat bij de voorselectie van bondscoach Michael Reiziger, maar is afgevallen.

Jong Oranje zit in een kwalificatiegroep met Noorwegen, Bosnië en Herzegovina, Israël en Slovenië voor het EK in 2027 in Albanië en Servië.

Israël is de eerste tegenstander voor Jong Oranje. Die wedstrijd wordt op dinsdag 9 april in Venlo gespeeld. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt dat duel zonder publiek afgewerkt.