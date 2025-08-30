Drie PVV’ers uit Stad kandidaat bij verkiezingen Tweede Kamer

Drie kandidaten van de PVV uit de stad Groningen zijn kandidaat voor de verkiezingen van 29 oktober. Dennis Ram, Kelly Blauw en Ton van Kesteren hebben een plek gekregen op de lijst van voorman Geert Wilders.

Oud-raadslid en fractievoorzitter Dennis Ram staat op plek 33 van de PVV-lijst. Bij de verkiezingen van 2023 kreeg hij een zetel in de Tweede Kamer. Met zo’n dertig zetels voor de PVV in de peilingen is het voor Ram onzeker of hij zijn blauwe zetel houdt. Kabinetsdeelname van de PVV zou Ram’s kansen een stuk hoger maken. Dan schuift een aantal hoger geplaatste PVV’ers waarschijnlijk door naar een functie in het kabinet, waardoor ook Ram zou kunnen doorschuiven.

Kelly Blauw, Rams opvolger op de enige zetel van de PVV in de Groninger gemeenteraad, staat ook op de lijst met een 68ste plek. Blauw staat voor het eerst op de kieslijst van de Tweede Kamer. Ook Statenlid en Senator Ton van Kesteren, die al eerder een gooi deed naar een blauwe stoel, doet mee op plek 75. Voor Blauw en Van Kesteren is een zetel in de Tweede Kamer zeer waarschijnlijk buiten beeld.

De hoogst genoteerde PVV-kandidaat uit de provincie is, na Ram, Reinder Blaauw uit Winschoten op plek 38. Samen met Robert Rep uit Ter Apel (45ste plek) staat hij op een minimaal kansrijke plaats.