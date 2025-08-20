Drie excursies tijdens Nacht van de Vleermuis

De Vleermuiswerkgroep organiseert op 29 en 30 augustus drie excursies tijdens de Nacht van de Vleermuis.

Op vrijdag 29 augustus zijn er twee excursies: eentje in de wijk Drielanden aan de rand van Lewenborg en eentje in het Sterrebos, het oudste en meest vleermuisrijke bos van de provincie. Een dag later is er een excursie in het Roege Bos bij de wijk Vinkhuizen.

Overdag zie je ze niet, maar bij het vallen van de avond worden de vleermuizen wakker en vliegen ze razendsnel rond op zoek naar insecten. Met een batdetector kunnen ze herkend worden, aan de hand van het unieke ultrasone geluid dat ze maken. Daarmee kan ook hun soort worden bepaald.

Het Sterrebos is het oudste bosgebied van de provincie Groningen en van groot belang voor lichtschuwe vleermuizen. Er kunnen acht soorten vleermuizen voorkomen; de werkgroep verwacht dat er tenminste vier soorten te spotten zijn.

Vleermuizen houden niet van regen. Bij slecht weer op vrijdag wordt de excursie in het Sterrebos naar zaterdag 30 augustus verzet, als het weer het toelaat.

Aanmelding voor de excursies is noodzakelijk. Ga hiervoor, en voor meer informatie, naar www.nachtvandevleermuis.nl/activiteiten/groningen.