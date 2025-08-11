Drie dagen met tropische temperaturen

Foto: Joris van Tweel

Er staan Groningen drie dagen te wachten met temperaturen rond de 30 graden. Er staat weinig wind, maar het is niet steeds stralend zonnig.

Dinsdag zijn er zonnige perioden, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de loop van de dag kan er lokaal een bui vallen. Het is broeierig en zeer warm met een middagtemperatuur oplopend tot 29 graden. De oostenwind is zwak of matig, kracht 2 of 3. In de nacht daalt de temperatuur naar 14 graden.

Woensdag is het rustig, zonovergoten en tropisch met 32 graden als maximum. De zwakke wind komt uit verschillende richtingen, rond kracht 2. Er volgen een zwoele avond en nacht, waarbij de temperatuur pas tegen de ochtend iets onder de 20 graden duikt. De kans op een regen- of onweersbui neemt dan toe.

Donderdag is het zwoel met 28 tot 30 graden. Er zijn zonnige perioden maar het is niet stralend. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3.

Vrijdag gaan de scherpste kantjes van de hitte af. Tijdens het weekend volgt een vrije val van de temperatuur en een markante overgang naar veel koeler weer.

