Drakenbootraces keren terug in Diepenring tijdens Gronings Ontzet

Foto: Erick Bakker

Na jaren van afwezigheid keren de Groninger Drakenbootraces terug in de Diepen van Groningen. Het evenement vindt plaats op woensdag 28 augustus, tijdens Gronings Ontzet.

De laatste keer dat de races werden gehouden in de Diepenring was in 2019. De races worden gehouden op de Kleine der A, bij Het Pomphuis. Teams van acht peddelaars en één trommelaar strijden om de winst. Elke boot heeft ook een stuurman die het team begeleidt.

De races duren van 11.00 tot 18.00 uur. Daarna gaat het feest door op het festivalterrein tot 22.00 uur. Dat terrein ligt aan de kade bij Het Pomphuis. Bezoekers vinden daar muziek van dj’s, eten, drinken en verschillende activiteiten.

Bedrijven en organisaties kunnen zich inschrijven met een team. Ook mensen zonder compleet team kunnen meedoen. Zij kunnen plaatsnemen in een van de Mixed Netwerk Boten. Inschrijven kan via deze website. De Groninger Drakenbootraces worden georganiseerd door MartiniBusiness, in samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken.