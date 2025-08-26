Door brand getroffen restaurant Zeste gaat woensdag weer open: “De hele keuken moesten we vernieuwen”

Restaurant Zeste gaat woensdag weer open. Foto: restaurant Zeste

Restaurant Zeste aan het Schuitendiep opent woensdag 27 augustus weer de deuren. De afgelopen weken moest Zeste gesloten blijven na een brand. Een gesprek met eigenaar Theun Heeg.

Theun, hoe gaat het met jullie?

“Het gaat goed. We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Gisteren is de nieuwe keuken geplaatst, inclusief de apparatuur en een nieuwe wand. Na het plaatsen was het kitten en een kwestie van laten drogen. Het fijne is dat de nieuwe apparatuur vergelijkbaar is met wat we hadden, dus onze keukenmedewerkers zullen zich direct heel vertrouwd voelen op hun werkplek.”

Terug naar 9 augustus, toen de brandweer in actie moest komen. Was je zelf aanwezig?

“Nee, ik was een weekend weg. Rond middernacht werd ik gebeld dat er in ons restaurant brand woedde. De bovenbuurvrouw was thuisgekomen en rook een brandlucht, waarop ze alarm sloeg. De brandweer was snel ter plaatse. In eerste instantie werd er in de woning van de buurvrouw gezocht naar de vuurhaard, maar uiteindelijk bleek die zich bij ons in de keuken, achter een wand, te bevinden. Wij hadden dat niet door en er is gelukkig niemand in gevaar geweest.”

Desondanks was de schade groot…

“We hebben een nieuwe vloer en een nieuwe muur moeten plaatsen, en een compleet nieuwe keuken moeten installeren. Dat geeft wel een beeld van de schade. Achter een van de wanden bevond zich een vuurhaard. Om die te bereiken, moest er flink gesloopt worden. Ook omdat er gezocht moest worden waar het zich nu precies bevond. De brand kon uiteindelijk worden geblust. Het is niet leuk wat ons overkomen is, maar gelukkig is het zo afgelopen. Het had een veel slechter einde kunnen hebben.”

In de nacht van zaterdag op zondag kon de brandweer melden dat de situatie onder controle was. Hoe ging het daarna verder?

“Op zondag zijn we in het restaurant geweest om alvast de grootste puinhopen op te ruimen. Maandag stond de verzekering voor de deur. Er is toen geïnventariseerd wat er kapot was. Dat was niet zo moeilijk, want bijna alles was kapot. Kijk, we hadden te maken met een brand, dus er was geen tijd om netjes apparatuur weg te zetten. Er moest snel gehandeld worden. Daarnaast was er ook schade door rook en bluswater. De verzekering heeft alles genoteerd. Daarna begon het proces van herinrichting. Apparatuur heeft vaak een levertijd, dus het heeft wat tijd gekost om te kunnen heropenen. We zijn dan ook heel blij dat we nu eindelijk weer open kunnen.”

Ik kan me voorstellen dat het voor het personeel erg schrikken is geweest…

“Het personeel heeft er niet zoveel van gemerkt. De brandweer kwam pas voor de deur toen onze gasten al weg waren. Uiteindelijk hebben we de situatie denk ik heel goed opgepakt en opgelost. Zoals ik al zei, het ging niet om een levensbedreigende situatie. Ja, de schade is vervelend, maar dat kan allemaal hersteld worden. En daar zijn we de afgelopen periode druk mee bezig geweest.”

Jullie gaan morgen weer open en vieren dat gelijk met een nieuwe menukaart, hè?

“Dat klopt. We zijn de afgelopen weken bezig geweest met een nieuwe kaart. We hebben proefgekookt en geproefd en het resultaat is dat iedereen er heel erg tevreden mee is. We hebben bijvoorbeeld een gerecht met varkenswang, pompoen en polenta. Maar ook coquille, gerookte boter en witte chocolade en ravioli, cavolo nero en paddenstoel. Onze gerechten zijn geïnspireerd op het zonovergoten zuiden van Europa, met invloeden van de zee, verse ingrediënten en de frisheid van de keukens. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat onze gasten van de nieuwe gerechten gaan vinden.”

Donderdag is het Groningens Ontzet. Dat lijkt me ook prettig dat jullie op deze feestdag open kunnen zijn?

“Absoluut. Het lijkt redelijk weer te gaan worden, ideaal om op ons terras te zitten. Dat terras heeft de afgelopen weken lang genoeg opgestapeld gestaan. We gaan er iets moois van maken. Meer informatie over het restaurant en reserveringen vind je op onze website.”