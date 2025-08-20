Donderdag grijs, ook komende dagen weinig zon

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De zon is de komende dagen grotendeels afwezig. De bewolking overheerst, maar het blijft wel droog.

De dag start donderdag met een glimp van de zon, maar al snel overheerst de bewolking. Bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting wordt het 17 of 18 graden. De nacht van donderdag op vrijdag verloopt wisselend bewolkt. Het blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Op vrijdag zijn de veranderingen klein. De bewolking overheerst en af en toe laat de zon zich zien. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het 17 graden.

Op zaterdag krijgt de zon wat meer ruimte, maar is er ook kans op een bui. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het dan 17 of 18 graden. Ook zondag brengt een combinatie van bewolking en zonneschijn. Bij een afnemende wind wordt het dan 18 graden.