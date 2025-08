“Donderdag flinke perioden met zon, in het weekend hoogzomer”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De zon krijgt de komende dagen gaandeweg meer ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het komend weekend zelfs hoogzomer.

“Donderdag zijn er flinke perioden met zon al neemt de bewolking geleidelijk aan toe”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het is warm bij 24 graden. Er waait een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Komende avond en in de nacht naar vrijdag is het droog en klaart het zo nu en dan op. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden.”

“Vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, maar begint de dag nog met wolken en kans op een buitje. Het is rustig en droog bij een maximumtemperatuur die uitkomt rond de 23 of 24 graden. Tijdens het weekend is het hoogzomer. Meer details daarover én over volgende week waarbij de zomer zomaar eens naar de hoogste versnelling kan gaan schakelen: kijk op de weerpagina of luister op werkdagen naar het dagelijkse radioweerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”