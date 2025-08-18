Donar opent Europees seizoen tegen oude bekende uit Letland

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De Europese campagne van Donar begint dit jaar in eigen huis. Op dinsdag 23 september ontvangt de Groningse basketbalploeg in MartiniPlaza het Letse Valmiera Glass VIA.

Donar neemt het in de groepsfase van de European North Basketball League op tegen clubs uit onder meer Letland, Estland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Kroatië, Duitsland en Oostenrijk. De beste zestien ploegen uit de competitie plaatsen zich voor de volgende ronde.

De eerste wedstrijd van het Europese seizoen wordt een pittige. Vorig jaar verloor Donar (na verlenging) in Letland met 81-78 van Valmiera Glass. Een week na de eerste wedstrijd (23 september) tegen Valmiera Glass speelt Donar op woensdag 1 oktober opnieuw een Baltische tegenstander, opnieuw in Groningen. Dan speelt Donar tegen TalTech/Alexela uit Tallinn (Estland).

De eerste uitwedstrijd volgt een week daarna, op woensdag 8 oktober, wanneer Donar in Engeland aantreedt tegen Bristol Flyers. Daarna staan in december opnieuw twee thuiswedstrijden gepland. Op 10 december komt het Noorse Fyllingen Lions naar Groningen, gevolgd door Croatia Team One op dinsdag 16 december.

In het nieuwe jaar wacht Donar meteen een pittige uitwedstrijd: op 6 januari 2026 gaat de ploeg op bezoek bij Syntainics MBC in Duitsland. De laatste groepswedstrijd voor Donar is een week later, op 14 januari, eveneens buitenshuis. Dan speelt het team tegen Hefte Helfen Bulls Kapfenberg in Oostenrijk.