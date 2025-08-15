Donar houdt Coen Gelling in selectie eerste team

Coen Gelling - Foto via Donar

Coen Gelling maakt ook komend seizoen deel uit van de selectie van Donar Groningen.

De 20-jarige forward speelde vorig jaar al voor Donar 2, maar kwam ook in actie in de hoofdmacht. De Stadjer kwam in 2024 over van de Orange Lions Academy en maakte indruk op de twee- en drieposities. Gelling krijgt nu de kans om zich verder te ontwikkelen in het eerste team: “Ik vond het leuk om afgelopen seizoen mee te doen en hoop dit jaar wat meer minuten te gaan maken”

Coach Jason Dourisseau noemt hem een veelzijdige wing met een sterk schot. “Coen schoot boven de 47 procent driepunters op het afgelopen EK U20. Hij is duidelijk een goede scorer met gevoel voor het maken van de juiste play. ”