Donar Groningen presenteert nieuwe hoofdsponsor

Foto via Donar

Donar Groningen heeft vanaf dit seizoen Solide Vastgoed Groep als nieuwe hoofdsponsor.

Het vastgoedbedrijf is de opvolger van FlexWrkPlk op de shirts van Donar. De samenwerking geldt voor twee jaar en moet de club sportief en maatschappelijk verder helpen.

De club laat nadrukkelijk weten dat Solide niet aan de clubnaam wordt toegevoegd, zoals andere clubs dat soms wel doen. Volgens de club en de nieuwe sponsor is de naam ‘Donar Groningen’ te herkenbaar als symbool voor de supporters en binnen de traditie om deze te veranderen.

De club heeft moeilijke jaren achter de rug na het faillissement van het ‘oude Donar’, maar kijkt met de nieuwe sponsor vol vertrouwen vooruit. Donar wil komend seizoen weer meedoen om een plek in de top drie van Nederland. De samenwerking met de nieuwe sponsor moet zorgen voor stabiliteit en ruimte, aldus Donar. Dat is volgens de club nodig om verder te bouwen aan sportieve prestaties, naast maatschappelijke projecten in de regio.