Donar completeert selectie met Wietze Nossek

Wietze Nossek speelt komend seizoen voor basketbalclub Donar. Dat is zondag bekendgemaakt. Met de komst van de veelzijdige forward is het team qua contractspelers voor het nieuwe seizoen compleet.

Nossek, geboren op 22 februari 1998 in Veldhoven, begon zijn carrière in het seizoen 2016-2017 bij Heroes in Den Bosch. Daarna speelde hij vijf seizoenen voor Basketbal Academie Limburg. Na twee seizoenen als steunpilaar van Yoast United in Bemmel maakte Nossek de overstap naar Denemarken. Vorig jaar speelde hij voor Team FOG Næstved, waar hij indruk maakte met gemiddeld 8,9 punten en 4,5 rebounds per wedstrijd.

Komend seizoen speelt hij dus voor Donar. “Ik heb veel zin om voor Donar te spelen en kijk uit naar een mooi seizoen. Tot snel!”, laat hij weten. Ook trainer Jason Dourisseau is verheugd: “We zijn blij dat we onze selectie met Wietze kunnen completeren. Hij brengt ervaring mee en geeft ons diepgang voor een lang seizoen.”

Het nieuwe seizoen voor Donar begint op zondag 31 augustus met een oefenwedstrijd tegen De Groene Uilen Moestasj, die gespeeld wordt in Assen.