Dolle Mina’s fietsen zaterdagavond door Stad om nacht terug te eisen

Foto: 112 Groningen

Ook de Groningse afdeling van Dolle Mina willen duidelijk maken dat de straat en de nacht van iedereen zijn. Daarom wordt, net als in andere Nederlandse steden, ook in Stad een avondfietstocht georganiseerd vanaf de Grote Markt.

De tocht maakt deel uit van een landelijke actie van de feministische actiegroep. Die volgt na de moord op de 17-jarige Lisa eerder deze maand en andere zorgwekkende berichten over geweld tegen vrouwen. Dolle Mina wil met de fietstocht benadrukken dat onveiligheid in de nacht geen individueel probleem is, maar een maatschappelijke kwestie.

De organisatie vraagt deelnemers aan de fietstocht, die om 21. 30 uur start op de Grote Markt, om hun fiets te versieren met lichtjes, lampen of borden. Op de Grote Markt is materiaal aanwezig om alles vast te maken. De route vanaf de Grote Markt loopt vervolgens naar de Poelestraat, de Poelebrug, het Schuitendiep, het Academiegebouw en de Vismarkt: plekken waar iedereen zich veilig zou moeten voelen, maar waar dit volgens de organisatie niet vanzelfsprekend is.

Wie liever niet alleen naar het centrum gaat, kan om 21.00 uur bij het Hoofdstation aansluiten bij andere fietsers. Vandaar fietst een groep samen naar het startpunt. Wie niet mee kan doen, kan ook vanuit huis bijdragen. Zo roept de organisatie op om zaterdagavond tussen 23.00 en 00.00 uur een foto van een verlichte fiets op sociale media te plaatsen of een lichtje zichtbaar in het raam te zetten.

Meer informatie over de fietstocht is te vinden op de Instagram-pagina van Dolle Mina Groningen.