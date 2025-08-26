Documentaire over laaggeletterdheid in Groningen te zien in Forum

Foto: Pixabay/blickpixel

Op zaterdag 6 september is in Forum Groningen de documentaire Letters die dansen te zien. De film gaat over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

In de provincie Groningen zijn naar schatting 65.000 volwassenen laaggeletterd. Dit kan problemen geven bij het vinden van werk, het doen van administratie of het gebruik van digitale middelen.

De film is gemaakt door de Groningse filmmaker Rianne Aalbers. In intieme portretten laat ze drie Groningers zien: Ricardo, Thierry en Simone. Zij vertellen hoe lastig het is om te leven in een wereld waarin letters vaak de sleutel zijn. De documentaire toont niet alleen hun onzekerheden, maar ook de moed en het doorzettingsvermogen waarmee deze mensen werken aan hun taalvaardigheid.

Letters die dansen is een productie van Stichting Beeldlijn en gemaakt met steun van Arbeidsmarktregio Groningen. De film is onderdeel van de reeks Groningse Nieuwe. De voorstelling begint om 16.00 uur in Camera 5 van Forum Groningen. Na afloop is er een gesprek met de maker en de hoofdpersonen.

Hieronder kijk je een trailer van Letters die dansen: