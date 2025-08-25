Dinsdag zonnig en zomers warm

Foto: Joris van Tweel

Dinsdag wordt een warme zomerse dag. De zon schijnt volop en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. De temperatuur stijgt in de middag naar 26 graden.

Later in de middag neemt de bewolking toe. Een buitje is daarbij niet uitgesloten. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 graden.

Woensdag verloopt net als de dinsdag ook met zonnige perioden. Wel neemt de luchtvochtigheid toe door een matige wind uit het zuidwesten. Het blijft droog en de temperatuur stijgt opnieuw naar een zomerse 25 graden.

Vanaf donderdag dalen de temperaturen licht. Ook neemt de kans op regen toe. Richting het weekend liggen de temperaturen rond de 21 à 22 graden.