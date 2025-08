Dinsdag wisselvallig met kans op onweer, later in de week zonnig en droog

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Na regen komt zonneschijn. Volgens weerman Johan Kamphuis kan er dinsdag kan nog een flinke bui vallen, maar daarna komen warmere temperaturen onze kant op.

“Dinsdag is er af en toe zon maar valt er vooral in de loop van de dag ook een bui. Daarbij is een kleine kans op een slag onweer. Het wordt 19 graden bij een vrij krachtige westenwind, windkracht 5.

Woensdag blijft het droog. Met geregeld zon wordt het 21 graden en de westelijke wind is matig, windkracht 3. Donderdag wordt het warmer met 24 graden als middagtemperatuur. Het blijft droog en er zijn flinke perioden met zon, al is het niet stralend.

Vrijdag zijn de veranderingen klein. Tijdens het weekend komen we op de grens met zeer warme tot tropische lucht en een beduidend minder warme luchtsoort. Volgens het Amerikaanse model NCEP kan het zelfs tropisch worden zaterdag en/of zondag.

Of deze hitteopstoot er ook werkelijk komt en waar het front precies komt te liggen? Het antwoord is te lezen op de weerpagina met de uitgebreide vooruitzichten of luister iedere ochtend om 8:50 uur naar het radioweerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow.”